Российский журналист Невзоров получил украинское гражданство

Главное: Российский журналист Александр Невзоров получил украинское гражданство. Вместе со своей супругой.

Детали: 63-летний российский журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили украинское гражданство. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что гражданство было предоставлено «за выдающиеся заслуги перед нашей страной».

Антон Геращенко заявил: «Спасибо, Александр и Лидия, за вашу смелость и честность. За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации».

Стоит напомнить, что 23 марта Следственный комитет РФ возбудил дело против Александра Невзорова за дискредитацию вооруженных сил страны.

В тему: Еще четыре года назад Александр Невзоров сообщил, что будет большая война.