Оценен ущерб окружающей среде Украины из-за войны

Главное: Война сильно ударила по окружающей среде Украины. Ущерб оценивается в двести миллиардов гривен.

Детали: Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец оценил ущерб, который нанесла идущая в Украине война. По его словам, он превышает двести миллиардов гривен.

Чиновник отметил: «Все те кейсы, которые зафиксированы, ежедневно добавляются в мобильное приложение «Экоугроза», к которому может приобщиться каждый. Мы продолжаем фиксировать эти убытки. Не все убытки окружающей среды можно оценить в денежном выражении».

Он сказал: «Есть такие экосистемы, которые, видимо, не восстановятся никогда или на это понадобятся сотни лет. Если речь идет о сгоревшем дереве, которое росло пятьдесят-сто лет, или выжжены гектары ценных территорий. И никакие средства их не восстановят».

Министр добавил: «Что касается ЧАЭС и зоны отчуждения, то общая сумма ущерба, нанесенного российскими захватчиками за период оккупации, уже достигла двух миллиардов гривен. Эта сумма будет значительно выше после окончательной работы по выявлению фактов повреждений».

По его словам, Россия должна, в частности, компенсировать и моральный ущерб работникам ЧАЭС: «Держать более тридцати суток без ротации это травма, за которую Россия должна заплатить соответствующую цену».

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