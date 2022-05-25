В столице УПЦ организовала обеды для бездомных на вокзале

Главное: В Киеве сотрудники Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ раздают обеды для нуждающихся и бездомных на Южном вокзале.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Социального отдела, волонтеры подготовили горячий обед и сладости.

Благотворительные обеды каждый раз собирают до ста и более человек.

«Бедные люди хотят есть каждый день, поэтому команда Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ сегодня опять побывала на Южном железнодорожном вокзале Киева. Всех желающих кормили горячим обедом, раздавали яйца и огурцы», — поделились в Социальном отделе.

Как сообщалось ранее, в Киеве сестры милосердия Марфо-Мариинской обители кормят бездомных и нуждающихся.

В тему: В Полтаве УПЦ передали гуманитарную помощь беженцам.