Европа задумалась над созданием спецармии для собственной защиты

Главное: В Евросоюзе задумались над созданием специальной армии для своей защиты. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Детали: Европейскому Союзу нужны Европейские вооруженные силы для собственной защиты. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге.

«Новая среда безопасности демонстрирует, что ЕС должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. Для этого нам нужны современные и совместимые Европейские вооруженные силы, у которых будет более высокий уровень спектра и которые будут стремиться наращивать возможности и силы», — уточнил дипломат.

Также Боррель сообщил, что запасы военной техники ЕС из-за помощи Украине истощились.

«Истощение запасов в результате военной поддержки, которую мы оказали Украине, является наиболее очевидным примером наших недостатков в обороне ЕС», — добавил он.

В тему: США помогут Украине современными противокорабельными ракетами.