Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов

Главное: Священники Черновицкой, Мукачевской, Каменской, Владимир-Волынской и Ровенской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских воинов.

Священники Черновицкой епархии в селе Рукшин отпели Защитника Украины Василия Гнатчука.

Отпевание воина возглавил протоиерей Ярослав Малый в храме в честь святого великомученика Димитрия в сослужении духовенства епархии.

В Мукачевской епархии УПЦ в Свято-Георгиевском храме села Осий Иршавского благочиния совершили чин похорон погибшего Защитника Украины Андрея Матика.

Также в Мукачевской епархии в последний путь провели воина Василия Кострабу. Чин отпевания совершили клирики Иршавского благочиния в селе Кушница.

В храме в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Каменское было совершено отпевание погибшего старшего солдата АндреяЛяша, погибшего 11 мая.

По благословению митрополита Каменского и Царичанского Владимира, отпевание возглавил благочинный города Каменское протоиерей Владимир Михайлюк в сослужении духовенства города.

На Волыни в Свято-Успенском Низкиницком монастыре священники Владимир-Волынской епархии во главе с настоятелем монастыря архимандритом Викентием отпели погибшего Защитника Украины Павла Суслова.

«Сегодня мы склоняем головы перед нашим Героем, его семьей, всем сердцем сочувствуем и разделяем боль невыразимой потери. Молимся о новопреставленном воине Павле», — сказал в надгробном слове архимандрит Викентий.

На Ровенщине в Свято-Преображенском храме села Оржев отпели воина Александра Бубновича. Чин похорон возглавил архимандрит Василий Ващик в сослужении настоятеля храма протоиерей Юрия Бизюка.