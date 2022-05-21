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Новости > Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов

Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов

Александра Кудрявцева
21.05.22 12:30
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Священники УПЦ в пяти епархиях отпели украинских воинов
Главное: Священники Черновицкой, Мукачевской, Каменской, Владимир-Волынской и Ровенской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских воинов.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.
 
Священники Черновицкой епархии в селе Рукшин отпели Защитника Украины Василия Гнатчука.
 
Отпевание воина возглавил протоиерей Ярослав Малый в храме в честь святого великомученика Димитрия в сослужении духовенства епархии.
 
В Мукачевской епархии УПЦ в Свято-Георгиевском храме села Осий Иршавского благочиния совершили чин похорон погибшего Защитника Украины Андрея Матика.
 
Также в Мукачевской епархии в последний путь провели воина Василия Кострабу. Чин отпевания совершили клирики Иршавского благочиния в селе Кушница.
 
В храме в честь святой равноапостольной княгини Ольги города Каменское было совершено отпевание погибшего старшего солдата АндреяЛяша, погибшего 11 мая.
 
По благословению митрополита Каменского и Царичанского Владимира, отпевание возглавил благочинный города Каменское протоиерей Владимир Михайлюк в сослужении духовенства города.
 
На Волыни в Свято-Успенском Низкиницком монастыре священники Владимир-Волынской епархии во главе с настоятелем монастыря архимандритом Викентием отпели погибшего Защитника Украины Павла Суслова.
 
«Сегодня мы склоняем головы перед нашим Героем, его семьей, всем сердцем сочувствуем и разделяем боль невыразимой потери. Молимся о новопреставленном воине Павле», — сказал в надгробном слове архимандрит Викентий.
 
На Ровенщине в Свято-Преображенском храме села Оржев отпели воина Александра Бубновича. Чин похорон возглавил архимандрит Василий Ващик в сослужении настоятеля храма протоиерей Юрия Бизюка.
 
В тему: На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов.
 

Тэги: воины, отпевание, УПЦ

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