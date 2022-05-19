Луческу рассказал о своем будущем в «Динамо»

Главное: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал о своем будущем в команде во время войны. Он не собирается команду в трудную для нее времена.

Детали: Мирча Луческу не планирует покидать киевское Динамо из-за российского вторжения. Об этом он сообщил в интервью GSP.

По словам специалиста, к нему с предложением о переходе обращались многие команды, однако он не собирается покидать «бело-голубых» в трудное время.

«Я общаюсь с президентом каждые 2-3 дня. Никакие решения не принимаются без меня. За это я исключительно благодарен руководству команды. У меня контракт до 2024 года. Не могу оставить команду в таком хаосе. У меня действительно есть серьезные предложения, даже получал призыв от „Фенербахче“. Но все это сейчас уже неактуально», — отметил Луческу.

«Я не могу уйти в такой ситуации. Ни за что на свете. В таком случае я был бы трусом. Я прошел через все это в футболе, войну тоже. Однако еще никогда не было такой ситуации, что я могу играть матчи еврокубков, но не могу выступать в чемпионате страны. Мне нужны серьезные игры еженедельно. Я продолжаю работать, я активный, динамичный, думаю и принимаю решение. Вот моя жизнь, это то, что мне дал футбол, поэтому зарплата не играет никакой роли», — заявил Луческу.

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