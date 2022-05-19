Польша поделится бензином с Украиной

Главное: Польша обещает передать Украине бензин. 25 тысяч тонн.

Детали: Польша пообещала немного помочь Украине с бензином. Нашей стране передадут 25 тысяч тонн бензина.

Как передает «Польское радио», об этом информировала министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе встречи с польским министром климата и окружающей среды Анной Москвой.

По ее словам, топливо передадут для того, чтобы сбалансировать рынок горючего.

Ожидается, что Украина станет получать эти ресурсы с начала следующей недели.

Чиновница сказала, что сейчас ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.

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