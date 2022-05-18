Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что Россия потеряла в войне 28,3 тысячи солдат. Также были уничтожены 1 251 танк.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях России на среду, 18 мая.

Информируется, что были убиты 28,3 тысячи солдат.

Также говорится о таких потерях россиян: 1 251 танк, 3 043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, 199 РСЗО, 91 средство ПВО, 202 самолета, 167 вертолетов, 441 БПЛА оперативно-тактического уровня, 102 крылатые ракеты, тринадцать кораблей/катеров, 2 137 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

В тему: Названо число российских военных на территории Украины.