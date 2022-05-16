На Западе начали опасаться победы Украины в войне с Россией, — СМИ

Главное: По мнению западных экспертов, военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации. Некоторые политики выступают за решение конфликта «с сохранением лица Москве», даже если это будет стоить Украине части территорий.

Детали: У ряда западных политиков появились опасения, связанные с возможной победой Украины в войне с Россией. В частности, есть страх ядерной угрозы и невозможность в долгосрочной перспективе нормализовать энергетические связи. Об этом говорится в опубликованной статье издания Politico.

Отмечается, что в последнее время Россия столкнулась с чередой неудач в войне с Украиной. Это и движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с окраин Харькова, и неудачное форсирование около Белогоровки.

Теперь на Западе обеспокоены тем, что последует после победы Украины.

«Одно из опасений заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей еще более недостижимой», — пишет Politico.

В связи с этим ряд политиков на Западе выступает за решение конфликта «с сохранением лица Москве», даже если это будет стоить Украине части территорий.

В частности, лидеры Франции, Германии и Италии заговорили о важности прекращения огня и мирного соглашения как раз в тот момент, когда Украина изменила ход событий на фронте.

Обозреватель Росс Доутат из NYT отметил, что военное продвижение Украины повысит риск ядерной эскалации.

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