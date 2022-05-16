Проезд в маршрутке из Киева в Борисполь подорожал на 30%

Главное: В связи с подорожанием топлива и его дефицитом, проезд в маршрутке из Киева в Борисполь подорожал до 50 грн. Это вынужденная мера — для сохранения рабочих мест и непрерывной работы маршрутов.

Детали: Проезд в маршрутках из Киева в город Борисполь подорожал на 30% — до 50 гривен. Об этом сообщила компания-перевозчик АТАСС-Борисполь.

Указано, что с 16 мая стоимость проезда выросла в связи с резким повышением цены на топливо и его дефицитом.

Как отметили на предприятии, это вынужденная мера — для сохранения рабочих мест и непрерывной работы маршрутов.

В комментарии представитель компании указал, что когда были восстановлены перевозки, то средняя цена топлива была 43 гривны за литр.

«Уже с 6 мая автобусы заправляем по 57 гривен за литр. Стоимость проезда просчитана в расчете именно по этой цене. Но сегодня мы не смогли заправиться, потому что топлива нет. Если стоимость топлива будет увеличиваться — стоимость проезда тоже», — отметил перевозчик.

Теперь стоимость проезда будет составлять:

— Борисполь — станция метро Бориспольская — 50 гривен;

— Борисполь — станция метсро Левобережная — 70 гривен;

— Борисполь — Сошников — 65 гривен;

— Борисполь — Старое — 60 гривен;

— Борисполь — Рогозов — 33 гривен.

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