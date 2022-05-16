На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались захватить храм УПЦ

Главное: В Ровенской области опечатали храм Украинской Православной Церкви в селе Стадники через вероятность силового захвата сторонниками ПЦУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, 15 мая группа людей в 7 утра пришла к храму Рождества Пресвятой Богородицы и не пускала верующих УПЦ на литургию.

«Сошлось много людей, среди них было немало неместных», — объяснил Тарас Шостак, прихожанин УПЦ села Стадники. Он добавил, что среди активистов многие были ближе «к рюмке, чем к церкви».

Активисты ПЦУ потребовали, чтобы верующие УПЦ перешли в их структуру, и тогда прихожан пропустят в храм.

«Мои прихожане это условие сразу отвергли, тогда у нас потребовали ключи. Мы не отдавали, завязался спор, активисты из ПЦУ достали болгарку и хотели срезать замки. Полиция, своевременно приехавшая после нашего звонка, прекратила издевательство над святыней», — поделился настоятель храма иерей Сергей Чучкевич.

Были ранены несколько верующих УПЦ, в основном женщины. Прихожанке Ксении Бажановой нанесли несколько ударов, расцарапали лицо. Она написала заявление в полицию.

Чтобы прекратить противостояние, полицейские предложили опечатать храм. Их поддержал староста села. Он составил документ, под которым поставили подписи представители общин УПЦ и ПЦУ.

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