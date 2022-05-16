Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь не угождает всем людям

Главное: Цель Церкви — вести людей ко Христу.

«Во времена тяжелых испытаний всегда находятся те, кто обвиняет Церковь, что она якобы идет не тем путем, те, кто немедленно требуют каких-то изменений, которые, как им кажутся, полезны, для Церкви и общества, те, кто настаивают на служении духу века сего. И, что бы ни предприняла Церковь, какие решения ни приняло бы священноначалие, эти люди никогда не бывают удовлетворены.

Это неудивительно. Ведь Церковь живет в вечности и только частично пребывает в ограниченном пространством и временем падшем мире. Да, земная Церковь состоит из живых людей, которые тоже могут ошибаться, но своей земной стороной она не ограничена: неразрывная связь с Христом уберегает Церковь от уклонений», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что огромная ошибка тех, кто единолично считают, что именно они знают, куда должна двигаться Церковь, в их самоуверенности и безапелляционности. «Это признак тяжелой духовной болезни — гордыни. Ведь если человек всерьез думает, что он умнее Церкви, то это серьезный повод задуматься: а не в прелести ли я?», — добавил он.

«И хотя порой может показаться, что голос тех, кто громче всего кричит в соцсетях, это и есть голос церковного народа, не стоит забывать, что множество членов Церкви, как священников, так и мирян, как раз не склонны к громким заявления и страстным сиюминутным движениям. Эти люди со смирением и без лишних слов, без саморекламы, без позерства делают свое дело в своем месте», — продолжил управделами УПЦ

Архиерей считает, что пойти на поводу первых — значит, предать вторых. «Пойти на поводу у заблуждающихся, пусть и искренне — значит, погрешить против истины. Значит, заменить заботу о пастве человекоугодием. „Если угождать людям, то можно оскорбить Бога“, — говорит святитель Киприан Карфагенский. И это именно так. Ведь Церковь — это не политическая партия, не общественная организация, это Тело Христово», — пояснил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что цель Церкви — вести людей ко Христу.

«Это самое главное. Всё остальное, каким бы высоким ни казалось, вторично. Всё остальное лишь следствие главное цели. И сейчас, когда испытываются все душевные порывы, мы более чем когда-либо ранее должны объединиться вокруг нашего священноначалия, постараться забыть все дрязги, ссоры и недопонимания, оставить все мирские взгляды за церковным порогом и следовать со своей Церковью за Христом», — подытожил управделами УПЦ