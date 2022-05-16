Россия готовится бросить в Украину резервистов

Главное: На полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях Российской Федерации готовят резервистов для войны с Украиной. В Украину планируют отправит до 2500 резервистов.

Детали: Россия планирует отправить на войну в Украину до 2500 резервистов, уже проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях России. Об этом в воскресенье, 15 мая, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

«Командование вооруженных сил Российской Федерации пытается комплектовать и восполнять потери своих войск за счет резервистов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что командование вооруженных сил Российской Федерации пытается таким образом комплектовать и пополнять потери своих войск за счет резервистов.

Напомним, в украинской разведке сообщили, что Россия исчерпала резервы наиболее боеспособных батальонно-тактических групп, хотя у нее еще достаточно войск, чтобы вводить их на территорию Украины.

Также сообщается о подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,7 тысяч солдат.