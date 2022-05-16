Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Агата Кловская
16.05.22 12:38
75
В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Главное: В Киеве возобновила работу станция метро «Кловская». Теперь на всех линиях метро интервал движения поездов составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время.

Детали: Станция киевского метрополитена «Кловская» возобновила свою работу, а интервал движения между поездами сокращен. Об этом сообщает столичная городска госадминистрация.

«В Киеве возобновила работу станция метро „Кловская“. Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия, а при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

Также сообщается, что КП «Киевпасстранс» и «Укрзализныця» согласовали графики работы Кольцевой электрички и скоростного трамвая № 5 — время пересадки сократилось до 12 минут.

При этом количество трамваев на маршруте возросло до пяти. А время пересадки в направлении Троещины теперь составляет до 12 минут вместо 30.

В тему: В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше.

Тэги: Киев, общество, метрополитен, метро

Комментарии

Статьи

15.05.22 19:32

Падение «путинских соколов». Часть 1 (истребитель-бомбардировщик Су-34)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии
14.05.22 09:27

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.05.22 13:25

В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся
16.05.22 13:18

Россия готовится бросить в Украину резервистов
16.05.22 13:03

Епископ УПЦ рассказал, как сохранить семейные ценности во время войны
16.05.22 12:40

Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь не угождает всем людям
16.05.22 12:20

Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских воинов
16.05.22 12:17

Стало известно, что происходит с финансовой системой Украины во время войны
16.05.22 11:55

Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину
16.05.22 11:52

Путин не соглашается на эвакуацию защитников «Азовстали»
16.05.22 11:25

В Киеве изменили время продажи алкоголя в барах и ресторанах
16.05.22 11:11

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,7 тысяч солдат
16.05.22 13:18

Россия готовится бросить в Украину резервистов
16.05.22 09:22

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель
15.05.22 02:18

Украина — победитель «Евровидения-2022»
13.05.22 15:18

Умер президент ОАЭ
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 13:29

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
13.05.22 12:13

В Украине выросли процентные ставки по кредитам
13.05.22 11:07

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат
13.05.22 10:40

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
13.05.22 10:21

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания
13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»
11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны
09.05.22 14:57

У жителей Херсона начали отбирать жилье
12.05.22 10:05

Коронавирус добрался до самой закрытой страны мира
Фото и Видео
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Украина — победитель «Евровидения-2022»
Украина — победитель «Евровидения-2022»
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.