В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Главное: В Киеве возобновила работу станция метро «Кловская». Теперь на всех линиях метро интервал движения поездов составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время.

Детали: Станция киевского метрополитена «Кловская» возобновила свою работу, а интервал движения между поездами сокращен. Об этом сообщает столичная городска госадминистрация.

«В Киеве возобновила работу станция метро „Кловская“. Интервал движения поездов сокращен. На всех линиях интервал составляет 5-7 минут в час пик, 10-15 минут в другое время», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытия, а при воздушной тревоге движение на открытых участках приостанавливается.

Также сообщается, что КП «Киевпасстранс» и «Укрзализныця» согласовали графики работы Кольцевой электрички и скоростного трамвая № 5 — время пересадки сократилось до 12 минут.

При этом количество трамваев на маршруте возросло до пяти. А время пересадки в направлении Троещины теперь составляет до 12 минут вместо 30.

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