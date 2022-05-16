Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину

Главное: Истина — это Христос, и каждый христианин должен идти за Христом и ко Христу.

«Человек любит идти по пути наименьшего сопротивления, но в духовной жизни мы не должны искать легких путей. В духовной жизни нужно искать не меньшее сопротивление, а Истину. И пусть на этом пути может быть тяжело, может быть трудно, но нужно идти этим путем», — сказал Предстоятель УПЦ

Архипастырь напомнил, что Истина — это Христос, и каждый христианин «должен идти за Христом и ко Христу».

Блаженнейший считает, что как бы не было тяжело на этом пути, идущий по нем, обретет себе таких духовных помощников, которые в трудную минуту протянут ему руку помощи, а также Бог покрывает такого человека Своей благодатью.

«А когда человек стяжевает эту благодать любви, он соединяется с Богом, Который и есть Любовь. Для такого человека и трудности уже не являются трагедией, и сложности он преодолевает, и он достигает вечной жизни на Небе. Пусть Господь помогает и благословит землю нашу миром», — пожелал Митрополит Онуфрий