Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину

Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину

Александра Кудрявцева
16.05.22 11:55
88
Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину
Главное: Истина — это Христос, и каждый христианин должен идти за Христом и ко Христу.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.
 
«Человек любит идти по пути наименьшего сопротивления, но в духовной жизни мы не должны искать легких путей. В духовной жизни нужно искать не меньшее сопротивление, а Истину. И пусть на этом пути может быть тяжело, может быть трудно, но нужно идти этим путем», — сказал Предстоятель УПЦ.
 
Архипастырь напомнил, что Истина — это Христос, и каждый христианин «должен идти за Христом и ко Христу».
 
Блаженнейший считает, что как бы не было тяжело на этом пути, идущий по нем, обретет себе таких духовных помощников, которые в трудную минуту протянут ему руку помощи, а также Бог покрывает такого человека Своей благодатью.
 
«А когда человек стяжевает эту благодать любви, он соединяется с Богом, Который и есть Любовь. Для такого человека и трудности уже не являются трагедией, и сложности он преодолевает, и он достигает вечной жизни на Небе. Пусть Господь помогает и благословит землю нашу миром», — пожелал Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, почему важно жить по священным законам.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

15.05.22 19:32

Падение «путинских соколов». Часть 1 (истребитель-бомбардировщик Су-34)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии
14.05.22 09:27

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.05.22 13:25

В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся
16.05.22 13:18

Россия готовится бросить в Украину резервистов
16.05.22 13:03

Епископ УПЦ рассказал, как сохранить семейные ценности во время войны
16.05.22 12:40

Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь не угождает всем людям
16.05.22 12:38

В Киеве возобновила работу еще одна станция метро
16.05.22 12:20

Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских воинов
16.05.22 12:17

Стало известно, что происходит с финансовой системой Украины во время войны
16.05.22 11:52

Путин не соглашается на эвакуацию защитников «Азовстали»
16.05.22 11:25

В Киеве изменили время продажи алкоголя в барах и ресторанах
16.05.22 11:11

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,7 тысяч солдат
16.05.22 13:18

Россия готовится бросить в Украину резервистов
16.05.22 09:22

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель
15.05.22 02:18

Украина — победитель «Евровидения-2022»
13.05.22 15:18

Умер президент ОАЭ
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 13:29

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
13.05.22 12:13

В Украине выросли процентные ставки по кредитам
13.05.22 11:07

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат
13.05.22 10:40

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
13.05.22 10:21

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания
13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»
11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны
09.05.22 14:57

У жителей Херсона начали отбирать жилье
12.05.22 10:05

Коронавирус добрался до самой закрытой страны мира
Фото и Видео
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Украина — победитель «Евровидения-2022»
Украина — победитель «Евровидения-2022»
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Убегая от ВСУ, российские венные взорвали три моста на Харьковщине
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.