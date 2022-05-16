В Киеве изменили время продажи алкоголя в барах и ресторанах

Главное: Время продажи алкоголя в барах и ресторанах Киева продлили. С 11-00 до 22-00.

Детали: В КГГА сообщили, что в барах и ресторанах города продлено время продажи алкоголя. Новые правила действуют с понедельника, 16 мая.

Продажа в заведениях теперь разрешена с 11-00 до 22-00.

В мэрии говорят: «Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса».

Стоит уточнить, что продажа алкоголя в магазинах разрешена с 11-00 до 16-00.

В тему: В Киеве изменилось время комендантского часа.