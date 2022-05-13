Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным

Главное: Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным. Но без посредников.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он дал комментарий итальянскому телеканалу Rai 1.

Политик сказал: «Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется ежедневно. Я лично так считаю, потому что ежедневно деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, которые покинули российские военные. И именно поэтому усложняется момент о возможности переговоров».

Он добавил: «Украинские общество восемь лет хотело говорить с РФ. Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я, как президент, готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов».

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