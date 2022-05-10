Экономика России переживает самое глубокое падение за 28 лет

Главное: Экономика России в настоящее время переживает самый глубокий спад, начиная с 1994 года. Главными минусы для экономики РФ являются нефтяное эмбарго, отказ Европейского Союза от российского газа, а также выход иностранных компаний с российских рынков.

Детали: Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерство финансов Российской федерации, на фоне антироссийских санкций ВВП РФ в 2022 году может уменьшиться на 12%. Таким образом, как отмечает агентство, Россия сейчас сталкивается с самым глубоким экономическим кризисом за почти три десятилетия из-за усиления санкций, введенных США и их союзниками.

Согласно данным российского Минфина, падение ВВП в текущем году будет больше ожидаемого Министерством экономики РФ на 8%. При этом, правительство РФ на сегодняшний день не опубликовало публичный прогноз после полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля этого года.

По словам главного экономиста финансовой группы BCS в Москве Натальи Лавровой, главными минусы для экономики РФ являются нефтяное эмбарго, отказ Европейского Союза от российского газа, а также выход иностранных компаний с российских рынков.

«Все это, вероятно, будет постепенно расширяться и много негатива перенесется на 2023 год», — заявила Лаврова. Она добавила, что без учета этих факторов и только на основе текущих санкций, сокращение ВВП в текущем году составит 10,8% и около 5% в 2023 году.

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