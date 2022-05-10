Европейцы отказываются селиться в турецких отелях с россиянами

Главное: Туристы отказываются селиться в турецких отелях, в которых отдыхают россияне. Туроператоры также стали предлагать услугу по охране отдыхающих из России.

Детали: Российских туристов в Турции изолируют от путешественников из других стран. Об этом сообщает Ratel.kz.

Отели в Турции ощущают резкое падения турпотока из-за войны в Украине. Туроператоры стараются привлечь туристов из других стран, но сталкиваются с жесткими требованиями относительно «гостиниц без россиян».

«Европейские агентства Германии и Дании уточняют: в каком отеле будут отдыхать русские? И просят сразу разделять отели — в этом отдыхает Украина, если сможет этим летом прилететь, а в этом — россияне. И там, где россияне, чтобы никого другого не было», — рассказывают изданию представители туроператоров.

Отмечается, что в Турции и раньше были отдельные отели условно для европейских туристов и для выходцев из постсоветских стран. Однако в последнее время отдыхающих все-таки селили вместе.

«Сейчас же требование разделения приняло ультимативную форму — «если рядом будут русские, мы будем отказываться от брони», — объясняют специалисты.

Между тем, российские туристы начали запрашивать охрану при заселении. При этом просят, чтобы охранниками были граждане Турции, а не россияне.

«Иначе в случае конфликта все на нас повесят, а с турками все будет законно», — описывают ситуацию в туризме в Турции.

Туроператоры связались с людьми, которые занимаются охранной деятельностью — это местные спортсмены. С конца апреля в перечне услуг появилась новая опция. Примерная стоимость охраны одной семьи россиян — от 100 до 300 евро в сутки.

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