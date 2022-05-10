НБУ решил ужесточить валютные ограничения

Главное: Валютные ограничения в Украине решили усилить. Решение НБУ.

Детали: НБУ решил усилить валютные ограничения. Стало известно, что произошло со вторника, 10 мая.

Отмечается, что сделано это было для того, чтобы минимизировать возможности непродуктивного оттока капитала из нашей страны.

Были запрещены расчеты за рубежом с целью покупки ценных бумаг, акций, облигаций и уплаты брокерских услуг по этим операциям, совершаемым с использованием карточек, эмитированных украинскими банками.

Финансовый регулятор говорит, что такие изменения направлены ограничить непродуктивный отток капитала и защитить международные резервы.

Подчеркивается, что данные изменения не касаются использования платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости любых других товаров, работ и услуг, которые могут осуществляться без ограничений.

При этом НБУ разрешил переводы за границу с целью выплаты алиментов.

Также финансовый регулятор нормировал ряд других вопросов, в частности разрешил продавать банковские металлы с физической поставкой или без физической поставки банкам.

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