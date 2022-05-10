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Новости > В ближайшие годы в мире значительно потеплеет

В ближайшие годы в мире значительно потеплеет

Александр Панько
10.05.22 08:59
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В ближайшие годы в мире значительно потеплеет

Главное: Температура в мире вырастет на полтора градуса. Уже к 2026-му году.

Детали: С пятидесятипроцентной вероятностью уже к 2026-му году температура в мире вырастет на полтора градуса. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация ООН.

Информируется следующее: «Потери и ущерб, связанные с изменением климата или усугубляемые им, уже происходят, некоторые из них, вероятно, необратимы в обозримом будущем».

Отмечается, что, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года, мировые лидеры обязались не допустить превышения долгосрочного порога в полтора градуса, однако до сих пор не смогли сократить выбросы, вызывающие потепление климата.

Резюмируется, что нынешняя деятельность и текущая политика мировых государств ведут к тому, что к концу века климат прогреется на 3,2 градуса.

В тему: Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды в мае.

Тэги: ООН, мир, глобальное потепление, погодные условия

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