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Новости > Стало известно, сколько автомобилей украинцы ввезли в страну при «нулевой растаможке»

Стало известно, сколько автомобилей украинцы ввезли в страну при «нулевой растаможке»

Александр Панько
04.05.22 16:53
167
Стало известно, сколько автомобилей украинцы ввезли в страну при «нулевой растаможке»

Главное: За месяц действия «нулевой растаможки» украинцы ввезли из-за границы почти 30 тсяч автомобилей. Только 40 ввезенных автомобилей оказались дороже 2 млн гривен.

Детали: Украинцы почти за месяц действия «нулевой растаможки» ввозимых автомобилей ввезли 29195 машин. Более половины из них — 16793 — автомобили стоимостью до 100 тысяч гривен, сообщила в Facebook народный депутат Алена Шкрум со ссылкой на статистику Гостаможслужбы.

Депутат опровергла «мифы о массовом завозе элитных иномарок».

Согласно приведенной статистике, еще 11406 авто — это машины стоимостью от 100 до 500 тысяч гривен, 760 — от 500 тысяч до 1 млн гривен, 196 машин — от 500 тысяч грн до 1 млн гривен, и только 40 единиц — дороже 2 млн гривен (Mercedes-Benz, Cadillac, AUDI, Lexus, BMW).

«За месяц украинцы завезли действительно большое количество машин, но 65-70% из них всех — это скромные, недорогие, „старики“, идут в подавляющем большинстве на армию или нужды терробороны и ВСУ. Из них также есть процент, который идет семьям. Машины по $3 тыс. дол. люди покупают точно не от хорошей жизни, а для того чтобы иметь физическую возможность передвигаться во время войны», — завила Шкрум.

По ее оценке, ввоз около 1 тысячи авто дороже 500 тысяч гривен, т.е. хороших машин «для себя, а не для армии» — не катастрофический показатель, но считает, что такие авто можно было бы обложить налогом, который, «например, пойдет на ВСУ».

Шкрум согласилась с необходимостью разгрузить очереди на границе для облегчения доставки гуманитарки и машин для армии, но выразила мнение, что «все машины до 100 тысяч гривен (или даже 200 тысяч.) должны и в дальнейшем завозиться без уплаты налогов или, по крайней мере, без повышенного акциза».

«А вообще — нужно было установить в первоочередном законе лимит на „нулевую“ растаможку по стоимости. И по нормальной стоимости растамаживать все, что дороже 200 тысяч, кроме пикапов для армии. Именно такие нормы потребую, и буду подавать соответствующие поправки», — написала народный депутат.

В тему: С 1 апреля 2022 украинцы могут бесплатно ввозить в страну автомобили. На время войны парламентарии полностью освободили украинцев от налогов, пошлин и акциза.

Тэги: автомобиль, Украина, Европа, растаможка, новости Украины, нулевая растаможка

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