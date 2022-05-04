В Кремле высказались об объявлении войны и мобилизации на параде 9 мая

Главное: Путин не планирует объявлять ни войну, ни всеобщую мобилизацию на параде 9 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Детали: Президент России Владимир Путин может воспользоваться парадом Победы 9 мая, чтобы объявить о массовой мобилизации, считают эксперты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает планы объявить мобилизацию в России 9 мая.

«Это неправда, это чушь», — сказал он.

Также у него спросили о вероятности того, что Владимир Путин может объявить войну Украине 9 мая, на что Песков сказал: «Никакой. Мы уже ответили на этот вопрос. Нет, это чушь».

В тему: Путин — в шаге от объявления полномасштабной войны Украине.