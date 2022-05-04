Разведка выяснила сроки проведения «спецоперации» России в Украине

Главное: Украинская разведка узнала, что к 9 мая Россия не закончит войну против Украины. Срок проведения так называемой «спецоперации» продлили до сентября.

Детали: Украинским разведчикам удалось узнать, когда Россия планирует закончить «спецоперацию» в Украине. Оказалось, разгромной «победы», на 9 мая ждать уже не приходится. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

«Среди военных российской армии распространяется информация, что срок так называемой „специальной военной операции“ определен до сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что РФ уже в ближайшие дни может объявить захват Донбасса и частично юга своей победой в войне против Украины. Москва намерена фактически аннексировать эти территории.

Добавим, что РФ уже серьезно готовится к «включению» захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма. Там уже начали разрабатывать план и наладили производство печатей для всех учреждений.

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