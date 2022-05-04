Россияне не смогут проголосовать на Евровидении

Главное: Россияне не смогут голосовать во время конкурса Евровидение. Ранее страну из него исключили.

Детали: Из-за войны россияне не смогут голосовать за победителя песенного конкурса Евровидение-2022. Ранее, 25 февраля, РФ исключили из него.

Исполнительный продюсер шоу Клаудио Фазуло сказал: «Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории».

Напомним, что конкурс примет арена Pala Alpitour в Турине. Первый полуфинал пройдет 10 мая, второй – 12 мая, а финал – в 14 числа.

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