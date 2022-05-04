Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 24,5 тысячи солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ обновил данные о российских потерях.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ публикует данные о потерях РФ на среду, 4 мая.

Сообщается, что погибли уже 24,5 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 1 077 танков, 2 610 боевых бронированных машин, 491 артиллерийская система, 163 РСЗО, 81 средство ПВО, 194 самолета, 155 вертолетов, 1 867 единиц автомобильной техники и автоцистерн, десять кораблей/катеров, 303 БПЛА оперативно-тактического уровня, 38 единиц специальной техники, а также 87 крылатых ракет.

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