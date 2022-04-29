В СНБО оценили шансы России захватить Украину

Главное: Алексей Данилов заявил, что Россия неспособна захватить Украину. Также секретарь СНБО прокомментировал приуроченные к 9 мая попытки наступления российских войск.

Детали: России не удастся легитимизировать свое присутствие на временно оккупированных территориях Украины. У РФ нет способности, чтобы захватить Украину. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио Свобода.

«Когда они захватывают ту или иную территорию, они хотят поменять банковскую систему. Насколько это приживется на Херсонщине, я сказать точно вам могу — не приживется», — отметил Данилов, отвечая на вопрос журналиста относительно намерений оккупантов ввести в обращение рубли в Херсонской области.

Вместе с тем, секретарь СНБО не исключил, что на некоторое время враг может пробовать «сделать такую валюту — псевдовалюту», которая будет на этой территории.

«Но учитывая то сопротивление, которое оказывают херсонцы и все граждане нашей страны, я более чем уверен, что это на короткий промежуток времени...Вообще способности захватить нашу страну у Российской Федерации нет», — заявил он.

Также секретарь СНБО прокомментировал приуроченные к 9 мая попытки наступления российских войск. Он подтвердил попытки оккупантов захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

По словам Данилова, сейчас там продолжаются тяжелые бои.

«Они же хотели на 9 мая провести большой парад на Крещатике в Киеве. Они считали, что им это удастся еще в феврале. Но видим, что сейчас уже заканчивается апрель, а они и близко не могут не то, что к Крещатику приблизиться, они не могут приблизиться даже к границам полной территории Донецкой и Луганской областей», — отметил он.

Однако, по словам секретаря Совбеза, украинским военным придется приложить немало усилий для победы.

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