Зеленский и Путин могут встретиться на саммите большой двадцатки

Главное: Украинский и российские президенты получили приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки в ноябре. Путин это приглашение принял.

Детали: Президент России Владимир Путин принял приглашение президента Индонезии Джоко Видодо принять участие в саммите Большой двадцатки в ноябре. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщает пресс-служба президента Индонезии.

В ходе телефонного разговора президенты обсудили ситуацию в Украине, включая переговорный процесс.

«Я еще раз подчеркнул важность немедленного прекращения войны. Я также подчеркиваю, что нужно предлагать мирное решение, и Индонезия готова внести свой вклад в мирные усилия. По этому поводу президент Путин выразил благодарность за приглашение на саммит G20 и сказал, что примет участие», — отметил Видодо.

Также Видодо сообщил, что отклонил просьбу Украины помочь с вооружением.

«Подчеркиваю, что в соответствии с мандатом конституции Индонезии и принципов внешней политики Индонезии запрещается оказывать помощь в виде оружия другим странам», — заявил он.

При этом он предложил гуманитарную помощь. По его словам, Индонезия сможет доставить ее в ближайшее время.

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