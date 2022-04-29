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Новости > 24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ

24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ

Александр Панько
29.04.22 15:35
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24 февраля российские диверсанты высадились в центре Киева для ликвидации Зеленского, — СМИ

Главное: Российские диверсанты в первые часы вторжения России в Украину высадились в самом центре Киева для ликвидации Владимира Зеленского. После начала перестрелки в правительственном квартале в Офисе президента отключили электроэнергию, президенту и его помощникам выдали бронежилеты с автоматами.

Детали: В первые часы полномасштабного вторжения диверсионные группы ВС РФ десантировались в центре Киева для ликвидации президента Владимира Зеленского и его семьи. Об этом говорится в статье издания Time, для создания которого журналисты также общались с главой украинского государства.

По словам Владимира Зеленского, утром 24 февраля он вместе со своей супругой сообщили своим детям о том, что РФ развязала большую войну против Украины. Родители осторожно пытались донести сыну и дочери о необходимости выезда из дома из-за угрозы бомбардировок.

«Мы их разбудили. Это было громко, были взрывы», — вспомнил Зеленский хронологию событий 24 февраля.

Через какое-то время военное командование Украины сообщило президенту о том, что ударные группы ВС РФ десантировались в центре Киева в правительственном квартале. Целями российских диверсантов были захват президентской семьи или ее физическая ликвидация.

«До той ночи мы такое только в кино видели», — прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак высадку десанта ВС РФ в центре Киева.

В материале Time говорится, что пока подразделения украинской армии отбивали атаку диверсантов, бойцы президентского полка пытались укрепить здание ОП, в котором находился Владимир Зеленский и члены его семьи.

«Ворота у заднего входа были заблокированы кучей полицейских баррикад и фанерных досок, больше напоминавших груду металлолома, чем укрепления. Друзья и союзники бросились на помощь Зеленскому, иногда в нарушение протоколов безопасности. Некоторые из них привели на территорию свои семьи. Если президента убьют, цепь преемственности в Украине предполагает, что командование возьмет на себя спикер Верховной Рады. Но Руслан Стефанчук, занимающий этот пост, утром в день вторжения приехал прямо на Банковую», — отмечают авторы статьи.

Вечером 24 февраля в правительственном квартале началась перестрелка, из-за чего внутри Офиса президента отключили свет для безопасности главы государства. Бойцы президентского полка, по словам журналистов, принесли Владимиру Зеленскому и его помощникам бронежилеты с автоматами.

«Это был настоящий сумасшедший дом, автоматы для всех... Российские войска предприняли две попытки штурма комплекса. Зеленский позже сказал мне, что его жена и дети в то время все еще были там», — рассказывает в комментарии журналистам советник главы ОП Алексей Арестович о событиях 24 февраля.

В материале Time также говорится, что Владимир Зеленский на второй день полномасштабного вторжения ВС РФ, когда в правительственном квартале продолжались бои, вышел во двор на Банковой и записал видеообращение к украинцам.

В тему: Украинцам рассказали, как выявить диверсанта.

Тэги: Украина, война, военные, Банковая, диверсанты, Владимир Зеленский

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