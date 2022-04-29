На украинских АЗС начались серьезные проблемы с топливом

Главное: На украинских заправках и, в частности, в Киеве возникла нехватка бензина. Ситуация может нормализоваться через несколько недель.

Детали: В Украине на АЗС к концу апреля возникла нехватка бензина и дизельного топлива. В Киеве в четверг большинство сетей во второй половине дня не продавали бензин, купить можно было только ДТ и на некоторых заправках — газ.

Эксперты говорят, что дефицит топлива был ожидаем после остановки из-за обстрелов Кременчугского НПЗ и блокады работы морских портов, через которые ранее осуществлялись поставки топлива.

Тем не менее, 28 апреля на АЗС ряда крупных сетей бензин был в наличии, но отпускался он только корпоративным клиентам (по талонам). Его цена при этом была выше стоимости, рекомендованной правительством.

Нехватка топлива может продлиться несколько недель, прогнозирует директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн. После прекращения работы портов, а позже и разрушения НПЗ, логистика поставок перестроилась, начался импорт топлива автотранспортом из Европы.

Поставки из-за границы пока происходят небольшими партиями, из-за чего на рынке будет сохраняться определенный дефицит. Бензин не всегда есть в свободной продаже, поскольку нужно сохранять резерв для заправки автотранспорта критичной инфраструктуры.

Куюн считает, что сейчас ситуацию вряд ли изменит даже отмена госрегулирования цены. Однако через несколько недель ситуация на рынке может нормализоваться.

Можно поднять планку цены на несколько гривен и дать возможность продавать по ней топливо, что наполнит рынок. За две-три недели можно будет решить логистические проблемы, и уже потом вернуться к вопросу регулирования.

«Хотя, я думаю к этому времени рынок сам отрегулирует», — отметил эксперт.

Комментарий Минэкономики о ситуации на рынке топлива получить пока не удалось.

В тему: Что происходит на рынке топлива Украины.