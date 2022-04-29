С 1 мая помощь от государства получат далеко не все внутренние переселенцы

Главное: С 1 мая в Украине будут по-новому выплачивать финансовую помощь внутренним переселенцам. Выплаты по 2000-3000 гривен получат жители 8 областей.

Детали: Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты по 2000-3000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (Минреинтеграции).

По состоянию на 27.04 в перечень вошли 8 областей. Это территориальные громады Днепропетровской (2 общины), Херсонской (49 общин), Харьковской (51 община), Николаевской (4 общины), Донецкой (66 общин — все), Луганской (37 общин — все), Одесской (1 община) и Запорожской (49 общин) областей.

Перечень не является фиксированным документом, он регулярно обновляется.

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