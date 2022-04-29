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Новости > Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат

Агата Кловская
29.04.22 10:45
278
Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 23 тысячи солдат

Главное: Генштаб ВСУ привел новые данные по потерям РФ. Погибли уже 23 тысячи солдат.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ публикует данные по потерям РФ на пятницу, 29 апреля.

Сообщается, что погибли уже 23 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 189 самолетов, 155 вертолетов, 986 танков, 2 418 боевых бронированных машин, 435 артиллерийских систем, 73 средства ПВО, 151 реактивная система залпового огня, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 229 БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь кораблей/легких скоростных катеров, 1 695 единиц автомобильной техники, 31 единица специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК.

В тему: Жертвами войны в Украине стали уже 219 детей.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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