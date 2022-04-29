Жертвами войны в Украине стали уже 219 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Война продолжается в Украине. Снова гибнут дети.

Цифры о жертвах среди несовершеннолетних на пятницу, 29 апреля, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли 219 детей.

Еще 398 несовершеннолетних получили различные ранения.

Информируется, что 1 556 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов, а 102 из них разрушены полностью.

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