Жертвами войны в Украине стали уже 219 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.
Детали: Война продолжается в Украине. Снова гибнут дети.
Цифры о жертвах среди несовершеннолетних на пятницу, 29 апреля, приводит Офис генерального прокурора.
Сообщается, что погибли 219 детей.
Еще 398 несовершеннолетних получили различные ранения.
Информируется, что 1 556 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов, а 102 из них разрушены полностью.
В тему: Генсек ООН рассказал, когда закончится война в Украине.