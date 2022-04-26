В Киеве и Одессе сестры милосердия УПЦ провели пасхальные благотворительные акции

Главное: В Киеве и Одессе сестры милосердия Марфо-Мариинской обители Украинской Православной Церкви провели пасхальные благотворительные акции для больных и пострадавших от войны.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук обители, киевские сестры милосердия на второй день после Пасхи посетили в Печерском районе столицы пострадавших с Бучи и Ирпеня.

«Хотелось как то порадовать и подбодрить этих людей, переживших такое горе и ужасы войны. Подарками были пасхальные куличи, нательные кресты и иконы. Судя по улыбающимся лицам, нашим сестрам удалось хоть немножко их утешить и порадовать. Поддержали, посочувствовали и выслушали их о пережитых воспоминаниях войны», — поделились в сестричестве.

Отмечается, что сестрами милосердия было роздано 500 куличей, которые подарил для пострадавших благотворительный фонд «Покров» для пострадавших.

Сестры Марфо-Мариинской обители Одессы с пасхальным приветствием «Христос Воскресе!» посетили палаты областного глазного госпиталя инвалидов войны и палаты в кардиологическом отделении городской клинической больницы № 1.

«В одних палатах дружно отвечали „Воистину Воскресе!“, в других — просто замирали, как бы боясь поверить в действительность. А когда сестры пели топарь „Христос воскресе из мертвых“, некоторые начинали плакать. Пасхальным куличам и духовным подаркам — святой воде, нательным крестам, иконкам были рады все — пациенты, их родные, посетители, врачи скорой помощи и медперсонал. Чудо Воскресения Господня торжествует и напоминает — радуйтесь и ничего не бойтесь», — отметили сестры милосердия.