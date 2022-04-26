Напряженность в Приднестровье: стало известно, что происходит

Главное: Ситуация в Приднестровье ухудшается. Слышны взрывы.

Детали: В последнее время в Приднестровье растет напряжение. Произошла серия взрывов.

Так, местные власти уже объявили о «красном уровне» террористической угрозы.

При этом в Молдове собрали Высший совет безопасности.

Накануне, в понедельник, 25 апреля, в Тирасполе прогремело несколько взрывов в здании Министерства госбезопасности – никто не пострадал.

В МВД говорят, что был обстрел из ручного противотанкового гранатомета.

Сегодня же утром в селе Маяк были взорваны две вышки радиоцентра, которые ретранслировали сигналы российского радио.

Также была атакована военная часть в селе Парканы.

В тему: В ГУР рассказали о ближайших планах российских войск.