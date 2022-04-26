Генштаб ВСУ сообщил, что в Украине уже погибли 22,1 тысячи россиян

Главное: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях РФ на вторник, 26 апреля.

Сообщается, что погибли уже 22,1 тысячи солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 918 танков, 2 308 боевых бронированных машин, 416 артиллерийских систем, 149 РСЗО, 69 средств ПВО, 184 самолета, 154 вертолета, 1 643 единицы автомобильной техники, восемь кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 205 БПЛА оперативно-тактического уровня, 31 единица специальной техники, а также четыре пусковые установки ОТРК/ТРК.

В тему: Названо число освобожденных во время войны украинских населенных пунктов.