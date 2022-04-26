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Новости > Озвучено число внутренних переселенцев в Украине

Озвучено число внутренних переселенцев в Украине

Александр Панько
26.04.22 09:25
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Озвучено число внутренних переселенцев в Украине

Главное: Украинцы спасаются от войны. Стало известно число внутренних переселенцев.

Детали: Министр социальной политики Украины Марина Лазебна рассказала о людях, которые спасаются от войны. По ее словам, уже зарегистрировано более двух миллионов внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что в Единой информационной базе данных о переселенцах есть информация относительно 3,4 миллиона граждан Украины.

Информируется: «Из них более двух миллионов это люди, вынужденно переместившиеся после военного положения. И из них 1,9 миллиона вынужденно переместились впервые».

Большинство людей переехали во Львовскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Киевскую области.

При этом чаще всего люди выезжали из Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.

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Тэги: общество, война, переселенцы, новости Украины

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