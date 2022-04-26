В ООН хотят собрать для Украины гигантскую сумму

Главное: В ООН хотят помочь Украине. Собирают деньги.

Детали: В ООН обещают помочь украинцам деньгами. Гуманитарные организации собирают 2,25 миллиарда долларов.

Ожидается, что средства пойдут на помощь 8,7 миллионам человек, более половины из которых это женщины.

Отмечается, что помощь предусматривает, в частности, доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы и денежные выплаты перемещенным лицам.

Информируется: «Число людей, охваченных программой выплаты перемещенным лицам, увеличилось с чуть менее 18,5 тысяч до более чем 263 тысяч только за последние три недели».

В ООН говорят: «Война в Украине вызвала самый быстрорастущий в мире кризис перемещения людей со времен Второй мировой войны, в результате которого почти 13 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места».

Резюмируется, что более семи миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами, а 5,2 миллиона перебрались в соседние страны.

В тему: Жертвами войны в Украине стали уже 217 детей.