Жертвами войны в Украине стали уже 217 детей

Главное: В Украине во время войны погибли 217 детей. 391 несовершеннолетний получил ранения.

Детали: Война в Украине продолжается. Гибнут дети.

Офис генерального прокурора приводит цифры на вторник, 26 апреля.

Сообщается, что погибли 217 несовершеннолетних.

391 ребенок получил различные ранения.

Информируется, что 1 508 учебных заведений повреждены в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел, а 102 из них разрушены полностью.

В тему: США помогут Украине новейшим вооружением.