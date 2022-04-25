Россия нанесла ракетные удары по трем областям Украины

Главное: Сегодня, 25 апреля, в Винницкой, Ровненской и Львовской областях произошли взрывы. Противник нанес удары по пяти железнодорожным станциям.

Детали: Мощные взрывы во время воздушной тревоги утром в понедельник, 25 апреля, произошли в Винницкой, Ровненской и Львовской областях. Об этом сообщили в ОВА областей. В Укрзализныце добавили, что обстреливали ж/д станции.

«В Винницкой области прогремели несколько взрывов. Сохраняйте спокойствие и не покидайте укрытий до отбоя воздушной тревоги. Просим также не публиковать фото, видео и информацию, которая может работать в пользу врага», — говорится в сообщении Винницкой ОВА.

В Ровенской области сообщили о попадании ж/д инфраструктуру.

«Две российские ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре Ровенщины. Жертв нет», — сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

О пожарах сообщили также во Львовской области.

«В двух населенных пунктах в Золочевском районе пожары. Ситуация контролируемая. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях», — сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Позже Козицкий добавил, что в первом случае была угроза ракетного удара с самолетов стратегической авиации с территории России со стороны Каспийского моря. А во втором случае сработало ПВО.

В Укрзализныце отметили, что всего было обстреляно пять железнодорожных станций.

«Сегодня утром в течение часа оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине», — сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин.

Он предупредил, что как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.

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