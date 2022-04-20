В ООН рассказали, сколько украинцев вынуждены были покинуть свои дома с начала войны

Главное: С начала войны свои дома покинули около 12 миллионов украинцев. Из них семь миллионов стали внутренне перемещенными лицами и пять миллионов выехали за границу.

Детали: Война в Украине привела к масштабным перемещениям населения. На данный момент свои дома покинули около 12 миллионов жителей страны, заявила заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, выступая перед членами Совета Безопасности 19 апреля.

Отмечается, что примерено семь миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами и пять миллионов — беженцами в соседних странах.

Кроме того, более 13 миллионов человек по всей стране нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

«Масштабы перемещений и их скорость огромны, но мы не должны упускать из виду, кто стоит за этими цифрами», — заявила Клементс и подчеркнула, что речь идет о женщинах, детях и пожилых людях, которым пришлось покинуть свои дома.

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