Крупный европейский чиновник приехал в Киев

Главное: Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Он показал фото с вокзала.

Детали: Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил у себя в Twitter, что прибыл в Киев. Он опубликовал свое фото с железнодорожного вокзала.

Чиновник написал: «Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы».

Отметим, что на перроне его встретил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас, а также украинские чиновники.

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