Крупный европейский чиновник приехал в Киев

Главное: Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. Он показал фото с вокзала.
Детали: Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил у себя в Twitter, что прибыл в Киев. Он опубликовал свое фото с железнодорожного вокзала.
Чиновник написал: «Сегодня в Киеве. В сердце свободной и демократической Европы».
Отметим, что на перроне его встретил представитель ЕС в Украине Матти Маасикас, а также украинские чиновники.
В тему: Байден продолжает «темнить» по поводу своего визита в Украину.