Словакия тайно передала Украине зенитно-ракетный комплекс

Главное: Словакия передала Украине свой зенитно-ракетный комплекс «С-300», способный более эффективно защитить наше небо от вражеских ракет и самолетов. Передача С-300 была засекречена и длилась два дня.

Детали: Словакия секретно передала Украине свой зенитно-ракетный комплекс «С-300» — систему ПВО, которая позволит лучше защищать наше небо. О передаче официально заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

«Я хотел бы подтвердить, что Словакия предоставила Украине систему ПВО С-300. Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас. Наш долг помогать, а не стоять в стороне и не замечать гибель людей в результате российской агрессии», — отметил он.

Передача ЗРК «С-300» длилась два дня, она произошла по запросу нашей страны, согласно ст. 51 устава ООН о праве на самооборону.

Эдуард Хегер сделал видеообращение, в котором подчеркнул, что передача Украине системы ПВО не значит, что Словакия стала частью вооруженного конфликта.

«Я также заверяю, что оборона Словацкой Республики по-прежнему обеспечена и в ближайшие дни будет усилена дополнительной системой противоракетной обороны наших союзников», — сказал он.

Переданная ЗРК «С-300» была у Словакии единственной, и условием поставки стало предоставление этой стране альтернативной ПВО. Она была предоставлена в конце марта, и это ЗРК Patriot.

С-300 — это зенитно-ракетный комплекс, способный поражать различные цели на разных высотах. Обеспечивает поражение современных и перспективных самолетов, крылатых ракет, баллистических и других целей, летящих со скоростями до 1200 м/с в зоне до 75 (90) км по дальности на высотах от 25 м до практического потолка их боевого применения, в условиях массированного налета, в сложной тактической и помеховой обстановке. Система всепогодная, может эксплуатироваться в различных климатических зонах.

В ЗРК входит:

— радиолокатор обнаружения (РЛО) кругового обзора;

— многофункциональный радиолокатор подсветки целей и наведение ракет;

— предоставляемое автономное средство обнаружения и целеуказания кругового обзора;

— пусковые установки;

— ракеты;

— средства командования и управления.

На вооружении Украины находятся С-300 в разных модификациях, хотя не указывал их количество. Но имеющейся техники недостаточно для защиты всей территории нашей страны.

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