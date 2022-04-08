Президент Германии заявил о необходимости призвать Путина к трибуналу

Главное: По словам президента Германии Франка-Вальтеар Штайнмайера, за военные преступления в Украине нужно призвать к трибуналы всех виновных. Отвечать за военные преступления в Украине должны все причастные — от солдата до президента.

Детали: Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости призвать к трибуналу по военным преступлениям президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом Штайнмайер заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, которое было опубликовано в пятницу, 8 апреля.

Он подчеркнул, что ответить должны все, в том числе и те, кто несет политическую ответственность.

«Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдат. В том числе, военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность», — сказал он.

Он подчеркнул, что кадры из Бучи еще раз демонстрируют, что означает преступная война России против Украины, какие страдания и смерть она приносит.

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