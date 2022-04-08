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Новости > Жертвами войны в Украине стали уже 169 детей

Жертвами войны в Украине стали уже 169 детей

Агата Кловская
08.04.22 10:03
140
Жертвами войны в Украине стали уже 169 детей

Главное: В Украине продолжается война. Гибнут дети.

Детали: Дети гибнут во время войны в Украине. Актуальные данные на пятницу, 8 апреля, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что жертвами военных действий стали 169 детей.

Еще 306 несовершеннолетних получили ранения.

Подчеркивается: «Цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях».

Отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений, а 84 объекта были разрушены полностью.

В тему: Украинские беженцы в Германии жалуются, что попали в «концлагерь».

Тэги: общество, война, дети, новости Украины

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