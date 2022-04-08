Стало известно, как пострадал Киев за прошедшие дни войны

Главное: 208 жилых домов были повреждены в Киеве за дни войны. Также пострадали школы и детские сады.

Детали: В КГГА рассказали о том, как пострадал Киев за прошедшие дни войны. Были повреждены здания.

Информируется, что были повреждены 208 жилых домов, 46 школ, 29 садов и один детский дом.

Уточняется, что повреждениям также подверглись 13 административных зданий, два спортивных объекта, пять объектов социальной сферы, 17 зданий здравоохранения, 10 объектов культурной сферы, а также 48 объектов транспортной инфраструктуры.

В мэрии говорят: «Город совместно с профильными специалистами продолжает учитывать поврежденные объекты инфраструктуры. Все эти объекты будут взяты на учет, специалисты определят степень повреждений. После этого начнется их постепенное восстановление».

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