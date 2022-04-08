«Новая почта» остановит работу в одной из областей Украины

Главное: «Новая почта» не будет работать в Донецкой области. С 9 апреля.

Детали: С субботы, 9 апреля, «Новая почта» временно прекратит работу своих отделений в Донецкой области. Об этом сообщила компания.

Информируется: «Получите свои посылки и грузы, которые уже прибыли в отделения, как можно раньше в пятницу, 8 апреля. У отделений будет сокращенный день. Посылки также можно бесплатно переадресовать на любое работающее отделение или почтомат в других областях Украины через мобильное приложение или трекинг на сайте».

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