Европарламент принял резолюцию о полном эмбарго энергоресурсов из России

Главное: Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с требованием немедленного введения полного эмбарго на энергоресурсы из России. За резолюцию о немедленном эмбарго проголосовали 413 из 552 парламентариев, воздержались — 46, против — 93.

Детали: Подавляющее большинство депутатов Европарламента проголосовали за резолюцию с требованием немедленного введения полного эмбарго на нефть, газ, уголь и другое ископаемое топливо из России. Об этом сообщил евродепутат Ги Верхофштадт в Twitter в четверг, 7 апреля.

За документ проголосовали 413 из 552 парламентариев. Воздержались — 46, против — 93.

«Европарламент требует немедленного и полного эмбарго на ископаемое топливо! Ни газа, ни нефти, ни угля... Нет европейских денег для путинской армии!», — написал Верхофштадт.

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