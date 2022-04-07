Инфраструктуру городов Киевской области обещают восстановить в кратчайшие сроки

Главное: Инфраструктура в наиболее пострадавших от войны городах должна быть восстановлена как можно быстрее. Такую задачу поставил президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: Президентом Владимиром Зеленским поставлена задача как можно быстрее восстановить инфраструктуру наиболее пострадавших населенных пунктов Киевской области, в частности Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки. Соответствующие работы уже ведутся. Об этом заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в Facebook.

По словам Тимошенко, Киевская область со времен Второй Мировой войны не видела подобных разрушений, однако спасатели уже ликвидируют последствия на местах.

«В Бородянке разрушена большая часть города, под завалами вероятно еще есть люди. На месте работает ГСЧС: сегодня более 50 специалистов вышли на спасательные работы, завтра их будет еще больше», — отметил он.

Также Тимошенко сообщил, что силами специалистов был восстановлен свет в 11 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов и постепенно возобновляет работу транспорт.

«Это означает, что снова со светом 2725 домов. Обезврежено 1364 взрывоопасных предмета. И начали ездить по своим маршрутам 56 пригородных и междугородних автобусов. В освобожденных населенных пунктах даже восстанавливается дистанционное обучение — мы делаем все, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться к обычной жизни», — подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В тему: Украина после завершения войны с Россией будет восстанавливаться в три этапа. План восстановления уже получил название U-24.