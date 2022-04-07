В Кабмине представили план восстановления Украины после войны

Главное: Украина после завершения войны с Россией будет восстанавливаться в три этапа. План восстановления уже получил название U-24.

Детали: Украина подготовила план восстановления страны после завершения войны с Россией. О плане рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC.

«Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины. Будет соответствующий фонд восстановления, которое будет проходить в три стадии. Первая уже идет, когда мы восстанавливаем разрушенные объекты временно, оперативно и быстро», — сказал он.

Второй этап — это быстрое восстановление после завершения боевых действий. Он включает возобновление поставок воды и электричества на разрушенных территориях.

Третий этап — полноценное обновление городов, инфраструктуры и страны в целом.

«Этот этап будет наиболее затратным, наиболее длительным, но мы хотим реализовать его очень быстро. Это должно быть параллельно с политическими процессами вхождения Украины в Европейский союз, как недавно было написано в Версальской декларации», — сказал Шмыгаль.

По его словам, перспектива членства Украины в ЕС поддерживает внутреннее ожидание скорейшего завершения войны.

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